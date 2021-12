"Маска" 2 сезон 8 випуск: Горила виступала з Винником, а Скандал напоїла Данилка коньяком

У 8 випуску 2 сезону загадкового шоу "Маска" виступили 7 найсильніших учасників сезону – Котик, Скандал, Мухомор, Жирафа, Робот, Горила і Тигр. Якими були їхні виступи – дивіться далі.

8 випуск шоу "Маска" показали на телеканалі "Україна" 11 грудня. Далі читайте про виступи учасників та зіркову гостю.

Володимир Остапчук – ведучий шоу "Маска" / Фото пресслужби

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе.

Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття.

Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці.

Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Зіркова гостя – Чайна квітка

Чайна квітка сказала, що все, що зірковим детективам треба знати про неї, передасть з допомогою звукових вібрацій. Потім гостя зізналася, що в неї немає дітей.

Rihanna – Diamonds



Зіркова гостя 2 сезону "Маски" – Чайна квітка / Фото пресслужби

Виявилося, що під цією яскравою та неймовірно красивою маскою ховалася солістка гурту Go_A – Катерина Павленко!

Виступи учасників 8 випуску

Робот

Цей учасник завжди дає підказки, які зіркові детективи не можуть розгадати. Андрій Данилко наполягає, щоб сьогодні саме з Робота зняли маску. У 8 випуску персонаж казав підказки, що пов'язані з кіноцитатами російською мовою.

Оля Полякова поцікавилася, чи була вона в Робота на дні народженні. І отримала відповідь: "Ні".

Гайтана – "Шаленій"



Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби

Тигр

У новій підказці був портрет Висоцького, діаманти. Раніше він виступав у проєкті "Маска", вживав алкоголь чи наркотики перед виходом на сцену, повертався до колишнього, був одруженим, у нього з Андрієм Данилком однакове ім'я.

Зірковим детективам не вдалося дізнатися більше про Тигра. Єдине, вони з'ясували, що в Тигра є декілька дітей.

Imagine Dragons – Beliver



Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото пресслужби

Горила

Усім Горилам властива особливість, що робить їх схожими з Наталі Портман, Леонардо Дікапріо, Бредом Піттом. Колись учасниця ледь не долучилася до "Клубу 27".

Головним героєм виступу Горили став Олег Винник, який був разом з нею на сцені.

TAYANNA



Учасниця 2 сезону "Маски" – Горила / Фото пресслужби

Мухомор

Персонаж поділився, що в його житті є душевна трагедія, якою ніхто не цікавиться, всім байдуже. Також Мухомора часто плутають з іншими людьми.

Оля Полякова поцікавилася, чи знайома з Мухомором в реальному житті, а Настя Каменських – чи вони разом їздили на гастролі. Однак відповідей вони так і не отримали.

ТНМК – "Гранули"



Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби

Скандал

Минулого тижня Скандал не з'явилася на фінальному голосуванні, чим обурила зіркових детективів. Віталій, Олексій, Тимур, Сергій – з кожним з них у неї було щось дуже особисте. Учасниця додала, що має багато номінацій в престижних преміях і конкурсах. А в чорному ящику була чашка з зображенням Фріди Кало, всередині якої був коньяк. Андрій Данилко з задоволенням покуштував його.

Скандал обрала такий образ, тому що в неї скандальна доля. Оля Полякова запитала, чи Скандал не виробляє жіночу білизну, й отримала таку відповідь: "Це чудова ідея, обов'язково візьму її на озброєння".

"Тату" – "Нас не догонят"



Учасниця 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби

Жирафа

Учасниця натякнула на місце свого народження, однак для правильної відповіді зірковим детективам довелося б перевірити безліч документів. У руках вона тримала листочок з нотами симфонії Бетховена, що є дуже особливим для неї.

Жирафа не обговорює публічно особисте життя, тому зірковим детективам так і не вдалося дізнатися, чи є в неї пара. Дзідзьо є прихильником цієї учасниці, тому цього тижня вирішив потішити її букетом квітів.

Bill Medley, Jennifer Warnes – The Time Of My Life



Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби

Котик

Персонаж наголосив: "Якщо на вашій вечірці не звучатиме музика Чайковського – навіть не кличте мене туди". Котик наголосив, що мріє ще раз заспівати на проєкті.

Ані Лорак – "Я стану морем"



Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби