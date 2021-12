"Маска" 2 сезон 8 выпуск: Горилла выступала с Винником, а Скандал напоила Данилко коньяком

В 8 выпуске 2 сезона загадочного шоу "Маска" выступили 7 сильнейших участников сезона – Котик, Скандал, Мухомор, Жирафа, Робот, Горилла и Тигр. Какими были их выступления – смотрите дальше.

8 выпуск шоу "Маска" показали на телеканале "Украина" 11 декабря. Далее читайте о выступлениях участников и звездной гостье.

Обратите внимание! "Маска" 2 сезон 8 выпуск: какой фаворит зрителей покинул шоу



Владимир Остапчук – ведущий шоу "Маска" / Фото пресс-службы

Звездная гостья – Чайный цветок

, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачение.В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Чайный цветок сказала, что все, что звездным детективам нужно знать о ней, передаст с помощью звуковых вибраций. Затем гостья призналась, что у нее нет детей.

Rihanna – DiamondsМаша Ефросинина, Jerry Heil, Слава Каминская, Виктория Смеюха, Alyosha, Леся Никитюк, Alina Pash

Звездная гостья 2 сезона "Маски" – Чайный цветок / Фото пресс-службы

Оказалось, что под этой яркой и невероятно красивой маской скрывалась солистка группы Go_A – Екатерина Павленко!

Стоит знать "Маска" 2 сезон: все участники шоу

Выступления участников 8 выпуска

Робот

Этот участник всегда дает подсказки, которые звездные детективы не могут разгадать. Андрей Данилко настаивает, чтобы сегодня именно с работа сняли маску. В 8 выпуске персонаж говорил подсказки, связанные с киноцитатами на русском языке.

Оля Полякова поинтересовалась, была ли она у работа на дне рождения. И получила ответ: "Нет".

Гайтана – "Шаленій"Леся Никитюк

Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы

Тигр

В новой подсказке был портрет Высоцкого, бриллианты. Ранее он выступал в проекте "Маска", употреблял алкоголь или наркотики перед выходом на сцену, возвращался к бывшему, был женат, у него с Андреем Данилко одинаковое имя.

Imagine Dragons – BeliverФагот, Артем Пивоваров, Сергей Бабкин, Макс Барских

Участник 2 сезона "Маски" – Тигр/ Фото пресс-службы

Горилла

Всем Гориллам присуща особенность, делающая их схожими с Натали Портман, Леонардо Дикаприо, Брэдом Питтом. Когда-то участнца едва не присоединилась к "Клубу 27".

Главным героем выступления Гориллы стал Олег Винник, находившийся вместе с ней на сцене.

TAYANNA



Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото пресс-службы

Мухомор

Персонаж поделился, что в его жизни есть душевная трагедия, которой никто не интересуется, всем безразлично. Также Мухомора часто путают с другими людьми.

Оля Полякова поинтересовалась, знакома ли с Мухомором в реальной жизни, а Настя Каменских – вместе ли они ездили на гастроли. Однако ответы они так и не получили.

ТНМК – "Гранули"Позитив, Монатик

Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы

Скандал

На прошлой неделе Скандал не появилась на финальном голосовании, чем возмутила звездных детективов. Виталий, Алексей, Тимур, Сергей – с каждым из них у нее было что-то очень личное. Участница добавила, что у нее много номинаций в престижных премиях и конкурсах. А в черном ящике была чашка с изображением Фриды Кало, внутри которой был коньяк. Андрей Данилко с удовольствием отведал его.

Скандал избрала такой образ, потому что у нее скандальная судьба. Оля Полякова спросила, не производит ли Скандал женское белье, и получила такой ответ: "Это отличная идея, обязательно возьму ее на вооружение"

"Тату" – "Нас не догонят"Надя Дорофєєва

Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы

Жирафа

Участница намекнула на место своего рождения, однако для верного ответа звездным детективам пришлось бы проверить множество документов. В руках она держала листик с нотами симфонии Бетховена, что очень значимо для нее.

Жирафа не обсуждает публично личную жизнь, поэтому звездным детективам так и не удалось узнать, есть ли у нее пара. Дзидзьо – поклонник этой участницы, поэтому на этой неделе решил порадовать ее букетом цветов.

Bill Medley, Jennifer Warnes – The Time Of My LifeВиктория Смеюха, Jerry Heil

Участница 2 сезона "Маски" – Жирафа / Фото пресс-службы

Котик

Персонаж подчеркнул: "Если на вашей вечеринке не будет звучать музыка Чайковского – даже не зовите меня туда". Котик сказал, что мечтает еще раз спеть на проекте.…

Ани Лорак – "Я стану морем"Петр Черный, Потап, Дмитрий Коляденко

Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы