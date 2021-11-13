"Маска" 2 сезон 4 випуск: хто покинув шоу

У 4 випуску 2 сезону "Маски", який телеглядачі побачили 13 листопада, виступили шестеро загадкових персонажів групи Б. Традиційно, двоє з них потрапили у номінацію на викриття. Чиє обличчя глядачі в залі захотіли побачити цього разу – розповідаємо далі.

Шоу "Маска" телеканалу "Україна" полюбили не лише дорослі, а й діти. Щосуботи мільйони сімей збираються перед екранами, щоб дізнатися ім'я ще однієї знаменитості, яка ховається під якимось з костюмів.

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Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

У 4 випуску першими на масштабній сцені виступили Совеня, Скандал і Мухомор. Саме між ними глядачі в залі та зіркові детективи обирали одного номінанта на викриття. Цього разу найменше вразив виступ Совеня.



Скандал, Мухомор і Совеня / Фото пресслужби

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Друге голосування цього вечора відбулося між Тигром, Джмелем та Горилою. У зону ризику потрапила Горила, яка не змогла підкорити серця танцювальним виступом.



Тигр, Джміль і Горила / Фото пресслужби

Фінальний вибір був дуже напруженим. Вибір довелося робити між милим Совеням і проникливоюю Горилою. Глядачі вирішили зняти маску з Совеняти.

Зіркові детективи припускали, що під цим костюмом може бути Віктор Бронюк, однак виявилося, що це лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець.