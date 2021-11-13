Шоу "Маска" телеканалу "Україна" полюбили не лише дорослі, а й діти. Щосуботи мільйони сімей збираються перед екранами, щоб дізнатися ім'я ще однієї знаменитості, яка ховається під якимось з костюмів.

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