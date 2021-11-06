"Маска" 2 сезон 3 випуск: хто вибув

У 3 випуску другого сезону гіпершоу "Маска" виступили шестеро учасників групи А. Вони показали нові приголомшливі постановки й намагалися заплутати зіркових детективів і глядачів у залі. Кому не вдалося завоювати прихильність публіки – дізнавайтеся далі.

6 листопада шоу "Маска", яке можна переглянути на телеканалі "Україна", назавжди покинув один персонаж. Набравши найменшу кількість балів від суддів і глядачів, учасник потрапив у номінацію. А після результатів фінального голосування йому довелося зняти маску та показати справжнє обличчя.

До теми "Маска" 2 сезон 3 випуск: жінка в костюмі Робота, суперечливе Порося та запальний Котик

Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

Перше голосування відбувалося між Поросям, Кажаном та Феєю. Ведучий Володимир Остапчук оголосив результати, згідно з якими в номінацію потрапила Фея.

У другій половині випуску виступили Робот, Котик і Жирафа. Цього разу найменше вразив виступ Котика, тому учасник опинився в зоні ризику на викриття.

Фінальний вибір, як завжди, робили глядачі в залі. Вони захотіли зняти маску з Феї. Виявилося, що під яскравим костюмом ховалася Лілія Ребрик.

Зазначимо, серед варіантів зіркових детективів щодо того, хто може ховатися під маскою, в цьому випуску були такі імена: Анна Різатдінова, Лілія Подкопаєва, Лілія Ребрик, Катерина Бужинська, Jerry Heil. Дзідзьо вгадав, що це саме телеведуча та акторка Лілія Ребрик.