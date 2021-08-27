"Маска" 2 сезон: імена зіркових детективів шоу

Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска"! Поки творці проєкту готують нових загадкових героїв, вони розсекретили імена зіркових детективів – Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова та Дзідзьо.

Глядачі нетерпляче чекають на прем'єру нового сезону шоу "Маска". Вже через декілька місяців 20 загадкових персонажів приголомшуватимуть співом.

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Зіркові детективи 2 сезону "Маски"

У другому сезоні за стіл зіркових детективів повернуться знаменитості, які вже були минулого року. Серед них:

Настя Каменських;

Олег Винник;

Оля Полякова;

Дзідзьо.

Перший сезон приніс їм чимало задоволення та позитивних емоцій, тому зірки з радістю зустрінуться з глядачами та персонажами шоу, щоб вдруге зіграти цю цікаву, непередбачувану гру.



Настя Каменських – зірковий детектив "Маски" / Фото з інстаграму шоу "Маска"



Олег Винник – зірковий детектив "Маски" / Фото з інстаграму шоу "Маска"



Оля Полякова – зірковий детектив "Маски" / Фото з інстаграму шоу "Маска"



Дзідзьо – зірковий детектив "Маски" / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Текст публікації шоу "Маска":

Зіркові детективи знову у справі! Скучили за ними? У другому сезоні гіпершоу "Маска" глядачі намагатимуться розсекретити знаменитостей у костюмах разом із NK, Олею Поляковою, Олегом Винником та Дзідзьо! Вони вже рахують дні до моменту, коли познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Це буде незабутньо! До зустрічі!