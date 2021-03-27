Маска 10 випуск: хто здивував суддів та назавжди покинув проєкт

У 10 випуску яскравого шоу "Маска", який відбувся 27 березня 2021 року, ще один учасник розкрив свою особистість. Яка зірка приховувалася за яскравим та вражаючим образом – читайте у матеріалі.

У першому голосуванні опинилися – Жабеня, Бабка та Носоріг. Судді та глядачі мали обрати, хто з них пройде далі у шоу "Маска", а хто потрапить у номінацію та опиниться в зоні ризику, аби відкрити своє обличчя.

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Згідно з першим голосуванням, до наступного ефіру потрапили – Носоріг та Бабка, Жабеня опинилося у зоні ризику та можу вже у 10 ефірі покинути шоу "Маска".

У другій частині шоу виступали – Сом, Циклоп, Сонце та Дракон. Серед них судді з глядачами мали знову обдумати та обрати за кого віддати свій голос. До 11 випуску шоу "Маска" пройшли – Циклоп, Дракон, Сонце. До номінації потрапив – Сом.

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У зоні ризику опинилися Жабеня та Сом. На цьому етапі шоу "Маска" усе своїми голосами вирішують глядачі в студії. До наступного ефіру потрапив учасник, який ховався за маскою – Жабеня, а відкрити своє обличчя мав – Сом. За яскравим образом увесь проєкт вдало ховався – Іраклі Макацарія.