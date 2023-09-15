У Росії Машу Єфросиніну засудили до 7 років колонії: що про це каже ведуча

Московський суд заочно засудив українську телеведучу Машу Єфросиніну до 7 років позбавлення волі. Там заявили, що вона нібито поширює фейки про російську армію. Єфросиніну це рішення повеселило. Вона відреагувала на "вирок" та звернулася до росіян.

Про суд над українською ведучою повідомили російські ЗМІ. Зірка вважає, що це нові "привітання від друзів".

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У країні-терористці Машу Єфросиніну засудили до 7 років колонії та заборонили їй вести сторінки в соцмережах протягом трьох років.

Крім того, українська ведуча перебуває в розшуку у Росії, її навіть додали до списку "екстремістів".

Реакція Маші Єфросиніної

Українська телеведуча прокоментувала заочний вирок та позбавлення волі. Єфросиніна наголосила, що їй хочеться пожартувати над дикістю цих заочних вироків.

"Хрін би з нею, з колонією, але ж московський суд заборонив мені мої сторінки вести. Що робити, люди?", – жартома написала ведуча.



Єфросиніна відреагувала на засудження в Росії / Скриншот з її інстаграму

Проте Єфросиніна задумалася про те, що деякі люди продовжують назвати Україну та Росію "братськими народами". Хоча, на її думку, це паралельні реальності.

Марія вважає, що саме через такі суди жодна медійна та навіть звичайна людина в Росії не говорить про війну вже півтора роки.

Страх та віра у всесильність режиму тотально хворої залупи засадила по домівках більше ста мільйонів людей, які бояться поставити лайк під чесним дописом… Залякування змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кров'ю Маріупольських руїнах,

– заявила Єфросиніна.

За її словами, Росія – це темрява, вигнанець, який підтримує кисень під ковпаком режиму, виносячи такі вироки всім, хто каже правду.

Єфросиніна звернулася до росіян

Ведуча у дописі звернулася до жителів країни-агресора. Вона додала кілька речень російською мовою. Єфросиніна вчергове наголосила, що українці та росіяни – не братні народи.

Ми не просто не братські народи! Ми вам – вороги на покоління!.. Мені чхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Бо я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! В своїй країні! А ви ні!

– написала ведуча.

Вона додала, що, на відміну від російських пропагандистів, не заробила жодної копійки за свої пости з позицією.

Єфросиніна пояснила, що живе в країні, яку терор Путіна веде в економічну та ментальну прірву, але українці вільніші за росіян.

"Вся ваша плішива влада піде рано чи пізно! Вона залишить вас у руїнах власної ганьби перед усім світом. Ми нашу країну відновимо, а як житимете ви? Та й чи живете ви зараз?", – підсумувала Марія.

У коментарях зіркові колеги відреагували на рішення російського суду. Зокрема, ведучий Андрій Бєдняков пожартував, що приїде до Єфросиніної поголити їй голову, адже у такому вигляді в колонію не можна. Водночас актор Тарас Цимбалюк назвав ведучу "бідосею" і кумедно запитав, як вона таке переживе.



Зірки відреагувала на вирок Єфросиніної у Росії / Скриншот з її інстаграму

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