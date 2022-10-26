"Вас же молодь копіює": Маша Єфросиніна показала образ total black, а її рознесли за худорбу
Джерело:Маша Єфросиніна
З початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна рідко з'являється в ефектних look і з бездоганним мейком, а днями похизувалася образом total black. Проте фоловери не оцінили її аутфіт, а захейтили за надмірну худорлявість.
У лютому Маша Єфросиніна поїхала з дому в худі, кросівках і пуховику, а коли осіла з дітьми в Німеччині, повернулася до свого звичного елегантного стилю. Тож 2-мільйонній інстаграм-аудиторії вона показала вишуканий аутфіт в улюбленому чорному.
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Маша Єфросиніна показала образ total black
Зірка підібрала штани прямого крою та подовжену блузу з V-подібним декольте й об'ємними рукавами. Цей ансамбль вона довершила босоніжками на підборах і продефілювала коридором на відео.
Темні часи не повинні нести темряву в наші душі,
– підписала Маша Єфросиніна.
Мережа "рознесла" Єфросиніну за худорбу
Сотні користувачів проігнорували фешн-образ Маші Єфросиніної, а натомість розкритикували її за надмірну худорлявість. Дехто навіть закидає, що ведуча пропагує анорексію:
- "У вас так скоро анорексія почнеться. Бережіть себе і своє здоров’я заради вашої родини";
- "Машенька, не ображайся, будь ласка, але худорба нездорова";
- "Я ніколи такого нікому не пишу, не кажу, але вже страшненько худа. На вас же молодь дивиться, копіює, а рівнятись на нездоровий вигляд – то не норм";
- "На мою думку, Маші не личить бути занадто худою, але мені здається, що Маша собі такою подобається";
- "Божечкі, вже анорексія. Молодше не стала";
- "Маша наша зовсім схудла";
- "Маша, це вже потрібно трохи набрати вагу";
- "Думаю, Маша не навмисно почала худнути саме в період війни, це нерви і переживання зробили своє діло".
Цікаво, що Єфросиніна вже коментувала причину свого стрімкого схуднення, тож, мабуть, саме тому проігнорувала чергову порцію хейту від фоловерів.
"У мене перші тижні не було апетиту. Я – людина, яка все своє життя мріяла бути тонкою і стрункою, дивилася в дзеркало і розуміла, що щось не те. Не було апетиту, не лізло. Навіть якщо я щось під крик чоловіка запихала, воно лізло назад", – ділилася телезірка.