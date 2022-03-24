Машков, Пєвцов та інші: 25 російських діячів культури тепер небажані в Латвії

Латвія оголосила імена 25 російських діячів культури, які тепер є небажанимии в країні. У цей список потрапили ті відомі люди Росії, які підтримують війну та Путіна.

Раніше Міністерство культури Латвії закликало МЗС занести до списку небажаних 25 артистів, які виступали 18 березня на московському стадіоні "Лужники". Захід присвятили річниці окупації Криму та війні Росії проти України.

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Список небажаних росіян у Латвії

МЗС прийняло пропозицію Мінкульту і внесло до списку небажаних осіб таких людей:

режисер Микита Міхалков;

диригент Валерій Гергієв;

актор Володимир Машков;

співак Стас Михайлов;

співачка Поліна Гагаріна;

актор Дмитро Пєвцов та інші.

Усі ці люди виправдовують і пропагують неспровоковане і невиправдане вторгнення та війну Росії в Україні.

Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні, яка триває майже місяць і де щодня в результаті жорстоких дій збройних сил Росії гинуть українські мирні жителі та солдати. В'їзд до Латвії заборонений,

– йдеться в заяві міністерства.

Наразі термін, на який росіянам, що потрапили до списку, заборонений в'їзд до Латвії, є невизначеним.