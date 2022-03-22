Дотепер іменні зірки цих виконавців, які не виступають проти війни в Україні, були на Театральній площі у Чернівцях.

Важливо Дошка ганьби: блогери створили сайт з іменами зірок, які підтримують Росію чи замовчують війну

Оперний співак Василь Герелло 18 березня виступив у Москві на концерті з нагоди восьмої річниці "Возз'єднання Криму з Росією". Таким чином він публічно підтримав країну-терористку, яка вбиває мирне населення України та бомбить наші міста. Зауважимо, артист родом з села Васловівці, що у Чернівецькій області.

Українська співачка Ані Лорак продовжила гастролювати та розвивати кар'єру в Росії навіть після початку війни на Донбасі у 2014 році. Коли Росія вдерлася на територію України з повномасштабною війною, виконавиця не закликала військових і Путіна зупинитися.

Відтепер іменні зірки цих прихильників країни-агресорки офіційно вилучені з Алеї зірок на Театральній площі, що розташована у Чернівцях.

Відповідно до Положення про Алею зірок у Чернівцях ім'я видатної особистості може бути вилучено, якщо ця особа: