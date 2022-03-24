Ранее Министерство культуры Латвии призвало МИД занести в список нежелательных 25 артистов, которые выступали 18 марта на московском стадионе "Лужники". Мероприятие посвятили годовщине оккупации Крыма и войне России против Украины.

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Список нежелательных россиян в Латвии

МИД принял предложение Минкульта и внесло в список нежелательных лиц таких людей:

режиссер Никита Михалков;

дирижер Валерий Гергиев;

актер Владимир Машков;

певец Стас Михайлов;

певица Полина Гагарина;

актер Дмитрий Певцов и другие.

Все эти люди оправдывают и пропагандируют неспровоцированное и неоправданное вторжение и войну России в Украине.

Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится почти месяц, и где ежедневно в результате жестоких действий вооруженных сил России погибают украинские мирные жители и солдаты. Въезд в Латвию запрещен,

– говорится в заявлении министерства.