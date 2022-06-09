Відома українська співачка Наталія Могилевська під час війни їздить до військових та переселенців, яким співає пісні. Тож зірка поділилась, що автомобіль став її другим домом.

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Наталія Могилевська показала нове фото

На своїй сторінці в інстаграмі виконавиця опублікувала нове фото. Ймовірно, зірка знову прямувала на черговий виступ. Штора на вікні в автомобілі була прикрашена квітами – Наталія поділилась, що отримує такі презенти від військових.

Моя машина сьогодні стала моїм будинком, що прикрашають лісові квіти від військових,

– зізналась Наталія Могилевська.



Наталя Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Шанувальники активно коментують новий знімок артистки. Вони дякують за підтримку військових у нелегкий час:

"Наталю, ти дуже сильна, молодчина";

"Супер";

"Наталія, ви велика героїня з великої літери. Дякую вам за ваш дух, підтримку";

"Дякую вам і нашим захисникам";

"Завжди знала, що ви красива як зовнішньо, так і внутрішньо";

"Ви – молодець";

"Наталю, ви боєць";

"Ви неймовірна, багатьом артистам потрібно рівнятись на Вас. Ви така щира, відверта. Ваші пісні дуже душевні. Дай Боже Вам міцного здоров‘я. Особисто дуже вдячна, що Ви в Україні зараз";

"Наталіє, дякуємо Вам за любов та підтримку хлопців на передовій".

Зауважимо, Наталія Могилевська зізнавалась, що сама отримує підтримку від коханого. Зірка вирішила утриматись від деталей цієї історії кохання, але зазначила, що чоловік завжди з нею та не залишає її саму.

"Ми провели з ним увесь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене. Були у Запоріжжі, три концерти для військових медиків, переселенців з Маріуполя. Він їздить зі мною і захищає від усього. Мені з ним, як у пісні – і смерть не страшна. Але я вважаю, що під час війни всі історії кохання – не на часі. І нашу історію ми розповімо напевне що після війни. Однак я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною", – ділилась артистка.