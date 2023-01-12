"Ти така товстенька": Маша Єфросиніна пригадала, як 20 років тому з неї знущалися чоловіки

Якщо зараз Маші Єфросиніній дорікають за надмірну худорбу, то 20-25 років тому висміювали за зайву вагу. Ведуча каже, що чоловіки називали її "товстенькою" та тикали на целюліт.

Маша Єфросиніна неодноразово розповідала, що на початку телекар'єри набрала зайву вагу через ранні підйоми та неправильне харчування. Виявляється, тоді з неї насміхалися чоловіки. Як її ображали просто в ліжку, дізнавайтеся далі.

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Як з Єфросиніної знущалися чоловіки через зайву вагу

До шлюбу, коли в мене була зайва вага, кожні сексуальні стосунки з чоловіком обов'язково супроводжувалися: "Боже, які в тебе ляшечки", "Боже, у тебе целюліт? Тобі 20 років, а в тебе целюліт?", "А я бачу по телевізору, ти пухкенька, але в житті така товстенька", "Ой, кажуть, що кадр додає ваги, але не додає ваги, ти у житті така". Казали мені в ліжку чоловіки,

– пригадала Маша Єфросиніна.

Вона запевнила, що пам'ятає кожного з них, бо "ковтала це і багато років ходила до психотерапевта". Тож ведуча звернулася до всіх дівчат, які терплять подібні глузування, і порадила тікати від токсичних хлопців.

"Кажіть "ні" токсичним чоловікам, скажіть "ні" токсичним стосункам, приниженням, насміханням, образам. Кажіть цьому тверде "ні", тому що є одна на це відповідь – це не зміниться, це не розсосеться, він не стане іншим, він буде продовжувати так себе поводити з вами", – наголосила Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про знущання чоловіків через вагу / Скриншот з відео

До речі, на тлі стресу через повномасштабну війну телезірка дуже схудла, адже "не було апетиту, не лізло". У жовтні вона запостила гламурне відео в total black, а в коментарях замість компліментів її розкритикували за худорбу. Єфросиніній писали: "У вас так скоро анорексія почнеться", "Уже страшненько худа. На вас же молодь дивиться, копіює", "Божечкі, вже анорексія". Тоді вона відправила "в д*пу всіх прихильників теорій про операції, блювання і глисти" й нагадала, що на стресі нормально не тільки набирати вагу, а й втрачати.