"Вкрали все": Машу Єфросиніну обікрали в Парижі

Ведуча Маша Єфросиніна у новому інтерв'ю розповіла про життя за кордоном. Вона пригадала, як одного разу в готельному номері в Парижі в неї вкрали всі документи, картки. Але одразу знайшлися українці, які були готові допомогти.

Єфросиніна з дітьми на час війни виїхала за кордон. Її чоловік залишився в Україні, тому зірці довелося самій розв'язувати всі проблеми. Одна з таких ситуацій трапилася в Парижі.

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Машу Єфросиніну обікрали в Парижі

Ведуча тоді жила в готельному номері. Хоча сейф не працював, вона поклала туди паспорт, посвідчення водія, всі банківські картки. Вкрали все. Оскільки українці зараз живуть у різних країнах, то й у Парижі знайшлося багато земляків, які зголосилися допомогти.

Мені одразу зробили документи. Познайомилася з нашим консулом і його дружиною. Приїхала на заправку, а картка не працювала. Забула, що заблокувала її. Почала телефонувати в банк. Відвернулася, а дівчина на касі каже: "За вас уже заплатив ось той хлопець, який пішов",

– пригадала ведуча.

Українець побачив, що Єфросиніна засмучена і просто тихенько заплатив: "Я навіть не змогла йому подякувати. Добрих людей більше. Сумку Prada вкрали, я ще готівку перед цим зняла, щоб не розраховуватися карткою. Нічого не знайшли. Я зверталася у поліцію. Так було шкода себе".

Зірки, який обікрали за кордоном