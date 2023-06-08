Другий Чорнобиль в Україні, – Єфросиніна звинуватила Маска, Грету Тунберг та інші організації

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Вода стрімко затоплює Херсонщину, гинуть люди та тварини. Зірки привертають увагу на ситуацію в регіоні. Зокрема, Маша Єфросиніна звинуватила світ у бездіяльності та назвала катастрофу другим Чорнобилем в Україні.

Єфросиніна стурбована тим, що на очах всієї планети півтисячі квадратних кілометрів України йде під воду, забираючи все живе, але світу байдуже. Ведуча вже навіть зверталася до росіян через підрив Каховської ГЕС.

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Маша Єфросиніна розповіла трагічну історію

Зірка розповіла, що її знайома показала відео кадрів своєї тітки.

Жінка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині, зняла момент, як мати з грудними двійнятами захлинулася та втонула з ними на руках, не втримавшись на своєму даху за трубу…,

– написала Єфросиніна.

Вона додала, що зараз багато катастрофічних кадрів блукає інтернетом… "Ще більше кадрів, як українці кинулися на допомогу з усіх куточків країни: як рятують людей, тварин, звозять необхідне", – каже Маша.

За її словами, триває третя доба майже другого Чорнобиля в Україні.

Єфросиніна шокована реакцією світу

"А що світ? ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій ніяких. Ганебна поведінка цієї організації перекреслює все, що зробив для України їх український фонд-представник під час війни", – вважає ведуча.

Водночас, як зазначила Єфросиніна, Червоний Хрест роздає гроші жителям Шебекіно, бо бо вони, мабуть, важливіші людей та тварин, які захлинаються в Каховці.

Зірка звинуватила навіть Ілона Маска та Грету Тунберг:

"Грета Тунберг, мабуть, десь летить на своєму приватному джеті на чергову показову поодиноку акцію проти забруднення планети пластиком.. Бо досі від малечі ні слова про жахливу екологічну катастрофу в Україні…"

"Ілон Маск пише про "не всьо так однозначно"…"

"ЕС чесно визнає, що Європа вже не сильно-то й жадає приймати нових переселенців, бо попередні втомили…"

"Всі міжнародні організації сіли засідати, й на виході видали нам лише своє.. "занепокоєння трагедією"…"

Чому про них всіх пишу? Тому що всі вони мають світовий вплив! Тому що люди, так сталося, звикли орієнтувалися на їхню "експертну" думку. Тому що Маскове "нє всьо однозначно" ретвітять 500 мільйонів людей,

– заявила Єфросиніна.

Водночас майже всі дописи українців з правдою про наслідки підриву Каховської ГЕС видаляються організацією Meta. "Моє вчорашнє звернення до ворожого народу встигло репостнути 300 тисяч за три години, але і його вже знесено", – додала вона.

Українці в коментарях підтримали Єфросиніну та висловили обурення з приводу бездіяльності світу:

"Я обурена, що жодна з країн не направила нам рятувальників / допомоги. Вони втомилися від нас? … Я вже не розумію, як влаштований цей світ, і як досі хтось може підтримувати країну-терориста".

"Маша, ви вклали в один текст все те, що крутиться в голові кожного свідомого українця вже третю добу! Комок в горлі… Ми маємо допомагати одне одному і хай Господь допоможе всім нам!"

"Таке враження, що весь світ спостерігає, чи ми виживемо і в цей раз".

"Нема слів… Цей світ буде горіти в пеклі, разом з його недоорганізаціями".

"Мене розриває лють, які ж вони всі жалюгідні ці міжнародні організації та Ілон Маск".

"Це жахливо. Україна один на один з ворогом. Але я звісно вдячна за підтримку та допомогу інших країн. Без них ми б не впоралися. Але такі жахливі і важливі події потребують світової допомоги та захисту".

До слова, раніше Україна звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, аби ті втрутилися та допомогли врятувати людей. Однак реакцій з їхнього боку наразі немає.

Сам Володимир Зеленський наголошував: "Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна".