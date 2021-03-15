Маша Єфросиніна здивувала прихованим талантом чоловіка

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про талант свого чоловіка Тимура Хромаєва. Виявилось, що він чудово танцює лезгінку та кавказький народний танець.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна здивувала прихильників зізнанням про талант чоловіка, про який раніше ніхто не знав. Зазначимо, стосунки Маші з Тимуром Хромаєвим тривають більше 17 років.

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Маша Єфросиніна про талант чоловіка

Під час участі на "Танцях з зірками" телеведуча розповідала, що колись обов'язково з Тимуром станцює на публіці. Однак їхні плани так і не здійснилися, а з настанням карантину пара танцювала рідко й тільки вдома, а не на вечірках чи балах.

Телеведуча поділилась, що дуже розгублено тепер поводиться на світських виходах, адже вже звикла через пандемію не бачитися та спілкуватися з людьми.

Маша Єфросиніна також зізналась, що її чоловік вправно танцює лезгінку. Тимур розповів, що в дитинстві його навчав дідусь, але зараз чоловікові слід трохи оновити знання та навики.

Натомість зірка наголосила, що на одному з весіль коханий спокусливо вигинав тіло у лезгінці. "Це найсексуальніше, що я бачила від свого чоловіка", – зізналась Єфросиніна. Однак зазначила, що це було вже більше ніж 10 років тому.

Також Маша додала, що раніше Тимур міг цілий день присвятити улюбленому заняттю. Окрім лезгінки, він також чудово виконує народний кавказький танець.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн