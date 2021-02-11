Маша Єфросиніна зачарувала зимовим образом у чорній куртці: атмосферне фото

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зачарувала стильним зимовим образом. Вона постала перед камерою на вулиці у красивій чорній куртці та ліловій хустці.

Поки в Україні снігопади, зірки часто влаштовують фотосесії на природі. Маша Єфросиніна вирішила зробити декілька кадрів, а також показати новий зимовий look своїм шанувальницям.

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Зимовий образ Маші Єфросиніної

Знаменитість сфотографувалася на тлі величезної засніженої ялинки. Вона обрала для прогулянки чорну куртку oversize. Вбрання було розширеним знизу, що додавало образові атмосферності та жіночності. На голові у Маші красувалася хустка лілового кольору. Такий головний убір був дуже ніжним і жіночним.

Волосся Єфросиніна заховала під хусткою. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах. Маша мило усміхалася та відвела погляд від камери.



Маша Єфросиніна у чорній куртці / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

У коментарях підписники Єфросиніної залишають на її адресу багато приємних слів.

Яка ви класна!

Снігуронька!

Яка красива!

Машо, ви дуже красива! Вам дуже личить такий колір.

Також вони дякують знаменитості за її працю над боротьбою з домашнім насильством, від якого потерпають мільйони жінок. Саме про результати роботи Єфросиніна розповіла в останньому дописі.