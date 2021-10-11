Маша Єфросиніна зачарувала яскравим образом на "Танцях з зірками": фото в жовтій сукні

Маша Єфросиніна була ведучою зіркового балкона на шостому прямому ефірі "Танців з зірками". Знаменитість похизувалася стрункою фігурою в обтислій вечірній сукні жовтого кольору.

Головне танцювальне шоу країни перетнуло екватор. Учасники демонструють свої хореографічні вміння на паркеті, а після виступу втамовують хвилювання разом із ведучими зіркового балкона. Цього тижня запрошеною ведучою стала Маша Єфросиніна. Вона вже вдруге в цьому сезоні підтримує конкурсантів.

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Яскравий look Маші Єфросиніної

Зірка постала перед камерами в розкішному вбранні. Маша позувала на балконі у вечірній сукні яскравого жовтого кольору. Вбрання підкреслило струнку фігуру Єфросиніної. Також воно оголило плечі та мало глибокий виріз на нозі, що додавало аутфіту кокетливості.

Такий look ведуча поєднала з золотистими босоніжками на високих підборах. Стилісти попрацювали й над зачіскою й макіяжем Маші. Її волосся вклали рівно, а очі виділили з допомогою темних тіней. Довершили ауфіт довгі блискучі сережки.



Маша Єфросиніна на "Танцях з зірками" / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Нагадаємо, Маша Єфросиніна була ведучою зіркового балкона ще в 3 випуску. Тоді вона одягала темно-фіолетову сукню довжини максі з довгими рукавами. Таке вбрання також було дуже витонченим і завдяки паєткам ефектно виглядало під світлом софітів.