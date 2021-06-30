Маша Єфросиніна зачарувала образом у костюмі з трендовим принтом tie-dye

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка захопила ніжним літнім образом у костюмі з принтом tie-dye.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона часто показує шанувальникам образи, що можуть підійти будь-якій українській модниці.

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Образ Маші Єфросиніної

Знаменитість позувала перед камерою, спершись на мотоцикл. Для нової зйомки Єфросиніна обрала костюм небесного кольору з трендовим принтом tie-dye.

Мінішорти та футболка на зірці – від її власного бренду Mashsh Wear. Зазначимо, що такий костюм обійдеться прихильницям у 2599 гривень.

Маша Єфросиніна поєднала вбрання з бежевими босоніжками з принтом на масивній підошві. Вона розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі телеведуча зробила макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Шанувальники засипали зірку компліментами у коментарях: