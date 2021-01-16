Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісною світлиною сина. Вона показала підрослого Олександра, який з захватом відвідав конюшню.

Новорічно-різдвяні свята Маша Єфросиніна разом із чоловіком і сином провела у Львові. Зіркова сім'я відправилася в один із найпопулярніших заміських комплексів, де відсвяткувала Святвечір та Різдво. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча продовжує ділитися фотографіями з тієї мандрівки.

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Нове фото сина Маші Єфросиніної

Маленький Олександр позував у конюшні. Він з захопленням дивився на коника, який ніби усміхався хлопчикові. Сашко радів такій розвазі, не приховував щирих емоцій та спостерігав за конем.

Задля безпеки Олександр був у захисному шоломі, який використовують під час їзди верхи. Також хлопчик одягнув стильну куртку та штани, які поєднав із зимовим взуттям. Чорно-білі кольори знімка зробили його атмосфернішим.

"Так виглядає непідробний захват", – написала в публікації зіркова матуся.



Син Маші Єфросиніної в конюшні / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

У коментарях підписники Єфросиніної висловлюють своє захоплення та залишають багато приємних слів на адресу Олександра.