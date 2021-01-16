Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась редкой фотографией сына. Она показала подросшего Александра, который с упоением посетил конюшню.

Новогодне-рождественские праздники Маша Ефросинина вместе с мужем и сыном провела во Львове. Звездная семья отправилась в один из самых популярных загородных комплексов, где отпраздновала Сочельник и Рождество. На личной странице в инстаграме ведущая продолжает делиться фотографиями с того путешествия.

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Новое фото сына Маши Ефросининой

Маленький Александр позировал в конюшне. Он с восхищением смотрел на лошадку, которая будто улыбался мальчику. Саша радовался такому развлечению, не скрывал искренних эмоций и наблюдал за лошадью.

Для безопасности Александр был в защитном шлеме, который используют во время езды верхом. Также мальчик надел стильную куртку и брюки, которые соединил с зимней обувью. Черно-белые цвета снимка сделали его более атмосферным.

"Так выглядит неподдельный восторг", – написала в публикации звездная мамочка.



Сын Маши Ефросининой в конюшне / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

В комментариях подписчики Ефросининой выражают свое восхищение и оставляют много приятных слов в адрес Александра.