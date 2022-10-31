"Які вони нах*р люди": Маша Єфросиніна відповіла, чи нормально радіти через втрати окупантів

Українська ведуча Маша Єфросиніна поділилась думками щодо того, чи нормально радіти через втрати окупантів. Вона зізналась, що відчуває, коли бачить новини про знищення російських солдатів.

Днями ЗСУ повідомили, що знищили вже понад 70 тисяч російських окупантів. Українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилась з цього приводу.

До слова Єфросиніна та Бєдняков потролили Бузову, яка припхалася в Донецьк з коробками і камерами

Маша Єфросиніна про радість через вбитих окупантів

Телеведуча поділилась, що як і багато українців, відчуває піднесення, коли бачить новини про втрати загарбників. Це вона вважає нормальним явищем.

Кожного разу, коли я читаю в новинах про те, що знищено багато російських солдатів, я відчуваю хвилю щастя, радощів. Чи це нормально? Чи адекватна я людина? Таких запитань багато на всіх моїх ресурсах. Ви знаєте, я відчуваю те саме. Але вважаю себе абсолютно нормальною людиною,

– поділилась зірка.

Єфросиніна не розуміє, як можна по-іншому ставитися до людей, які незаконно вдерлися на українські землі та вбивають наших дітей. Вона додала, що їх навіть важко вважати за людей.

"Знищення кожного окупанта – збереження українських життів. Так, я вважаю, що нездорово радіти смерті людини, але ж з яких пір тих, хто вбив понад чотири сотні українських дітей, зґвалтували тисячі жінок, пограбували та зруйнували наші домівки, повбивали чоловіків, синів, побратимів, ми маємо вважати за людей?".

Маша Єфросиніна про смерть окупантів: відео

У мережі підписники телезірки здебільшого підтримали її. Вони діляться своїми думками з цього приводу в коментарях:

"Ясно, що це – нормально. Мають виникати інші питання: а чи вони поводять себе як люди? Може вони не люди взагалі?";

"Все вірно, людьми вони були допоки не переступили наш кордон. Тепер вони окупанти. Окупантам смерть. Або вони, або ми. Я вибираю нас! Все дуже просто";

"Дуже влучно сказано";

"Емпатію відчуває людина до людини. Але які вони нах*р люди";

"Хочу, щоб земля розійшлась, і Росія туди провалилася, разом з усіма, без винятку! Просто зникли з лиця землі".

Але є й інші думки від українців. Вони вважають, що не варто тішитися втратам окупантів, оскільки за це українські воїни платять відповідну ціну.