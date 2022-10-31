На днях ВСУ сообщили, что уничтожили уже более 70 тысяч российских оккупантов. Украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась по этому поводу.
К слову Ефросинина и Бедняков потролили Бузову, которая притолкалась в Донецк с коробками и камерами.
Маша Ефросинина о радости из-за убитых оккупантов
Телеведущая поделилась, что как и многие украинцы, чувствует подъем, когда видит новости о потерях захватчиков. Это она считает обычным явлением.
Каждый раз, когда я читаю в новостях о том, что уничтожены многие русские солдаты, я чувствую волну счастья, радостей. Нормально ли это? Адекватный ли я человек? Таких вопросов много на всех ресурсах. Вы знаете, я чувствую то же самое. Но считаю себя абсолютно нормальным человеком,
– поделилась звезда.
Ефросинина не понимает, как можно по-другому относиться к людям, которые незаконно ворвались на украинские земли и убивают наших детей. Она добавила, что их даже трудно считать людьми.
"Уничтожение каждого оккупанта – сохранение украинских жизней. Да, я считаю, что нездорово радоваться смерти человека, но с тех пор тех, кто убил более четырехсот украинских детей, изнасиловали тысячи женщин, ограбили и разрушили наши дома, убили мужчин, сыновей, собратьев, мы должны считать людьми?".
Маша Ефросинина о смертях оккупантов: видео
В сети подписчики телезвезды в большинстве своем поддержали ее. Они делятся своими мыслями по этому поводу в комментариях:
- "Ясно, что это нормально. Должны возникать другие вопросы: а они ведут себя как люди? Может, они не люди вообще?";
- "Все верно, людьми они были пока не перешагнули нашу границу. Теперь они оккупанты. Оккупантам смерть. Или они, или мы. Я выбираю нас! Все очень просто";
- "Очень точно сказано";
- "Эмпатию испытывает человек к человеку. Но какие они нах*р люди";
- "Хочу, чтобы земля разошлась, и Россия туда провалилась, вместе со всеми, без исключения! Просто исчезли с лица земли".
Но есть и другие мнения украинцев. Они считают, что не стоит радоваться потерям оккупантов, поскольку за это украинские воины платят соответствующую цену.
- "Нет, не нормально. Это чьи-то дети";
- "Не очень радуюсь, потому что понимаю, что по этим цифрам чрезвычайно высока цена, которую мы платим жизнями лучших наших ребят".