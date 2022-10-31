На днях ВСУ сообщили, что уничтожили уже более 70 тысяч российских оккупантов. Украинская телеведущая Маша Ефросинина высказалась по этому поводу.

К слову Ефросинина и Бедняков потролили Бузову, которая притолкалась в Донецк с коробками и камерами.

Маша Ефросинина о радости из-за убитых оккупантов

Телеведущая поделилась, что как и многие украинцы, чувствует подъем, когда видит новости о потерях захватчиков. Это она считает обычным явлением.

Каждый раз, когда я читаю в новостях о том, что уничтожены многие русские солдаты, я чувствую волну счастья, радостей. Нормально ли это? Адекватный ли я человек? Таких вопросов много на всех ресурсах. Вы знаете, я чувствую то же самое. Но считаю себя абсолютно нормальным человеком,

– поделилась звезда.

Ефросинина не понимает, как можно по-другому относиться к людям, которые незаконно ворвались на украинские земли и убивают наших детей. Она добавила, что их даже трудно считать людьми.

"Уничтожение каждого оккупанта – сохранение украинских жизней. Да, я считаю, что нездорово радоваться смерти человека, но с тех пор тех, кто убил более четырехсот украинских детей, изнасиловали тысячи женщин, ограбили и разрушили наши дома, убили мужчин, сыновей, собратьев, мы должны считать людьми?".

Маша Ефросинина о смертях оккупантов: видео

В сети подписчики телезвезды в большинстве своем поддержали ее. Они делятся своими мыслями по этому поводу в комментариях:

"Ясно, что это нормально. Должны возникать другие вопросы: а они ведут себя как люди? Может, они не люди вообще?";

"Все верно, людьми они были пока не перешагнули нашу границу. Теперь они оккупанты. Оккупантам смерть. Или они, или мы. Я выбираю нас! Все очень просто";

"Очень точно сказано";

"Эмпатию испытывает человек к человеку. Но какие они нах*р люди";

"Хочу, чтобы земля разошлась, и Россия туда провалилась, вместе со всеми, без исключения! Просто исчезли с лица земли".

Но есть и другие мнения украинцев. Они считают, что не стоит радоваться потерям оккупантов, поскольку за это украинские воины платят соответствующую цену.