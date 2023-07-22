Припинив для мене існувати, – Єфросиніна висловилась про Горбунова та відповіла на хейт

Днями ведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому не буде коментувати "внутрішні ср*чі", натякаючи на скандал з Горбуновим. Її розкритикували за цю позицію – зірка знову звернулась до підписників.

Телеведуча опублікувала нове інстаграм-сторіз, де висловилась щодо свого вчорашнього допису та гнівної реакції українців на нього. Вона пояснила, що мова була зовсім не про Юрія Горбунова.

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Маша Єфросиніна відповіла на критику

Єфросиніна пояснила, що мала на увазі. Вона просила фанів не вимагати від неї коментарів у будь-яких ситуаціях, що стають масово обговорюваними в мережі.

Та від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році. Я писала про те, що якщо ви виборюєте свою правду, ви злі на щось, не треба постійно потребувати тих самих проявів від мене у кожному такому випадку,

– написала ведуча.

"Бо це для мене, як і для всього нашого суспільства прямий шлях до тотального психологічного захворювання. А я його вже бачу, торкаюся та відчуваю".

Маша Єфросиніна додала, що має свої емоції, своє життя, обов'язки та справи з дітьми. Також ведуча зізналась, що її стосунки з Тимуром зараз проходять чергове випробування.

Чому я вас не цікавлю як людина, а лише як об'єкт, який треба роз*бати, коли вам хочеться, щоб я поводилась так само, як зле вам? Люди, шановні, молю, думайте, а не додумуйте! Нам всім п*зда з таким ставленням одне до одного,

– підсумувала телезірка.



Маша Єфросиніна відповіла на критику / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, у вчорашньому дописі Маша Єфросиніна не згадувала імені Юрія Горбунова, але нагадала, що має чітку позицію – не брати участь у публічних сварках. "Я буду висловлюватися лише тоді, коли відчую, що це щось змінить, а не просто додасть шмат лайна на вентилятор, щоб всі коментуючи задовольнились, а преса настрочила заголовків", – писала ведуча.

Та шанувальники розкритикували її: запідозрили у спробі виправдати колегу, та заперечили її словам про "внутрішні срачі". У мережі вважають, що потрібно висловлювати свою позицію та доносити до влади або публічних осіб їхні помилки.