Разом із сином: Маша Єфросиніна показала щасливе відео, як повертається в Україну

Телеведуча Маша Єфросиніна взяла відпочинок на кілька днів, щоб провести час з дітьми. Але днями зірка вже повернулася до України разом із сином Сашком. Київ їх зустрів тривогою.

Єфросиніна в інстаграмі показала відео, як їде додому потягом Варшава – Київ. Помітно, що телеведуча щаслива від того, що повертається до України.

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Де саме була Маша – невідомо. Раніше вона писала, що її чекає тижневий відпочинок з дітьми. Схоже, сім'я провела кілька днів у Польщі.

Тепер зіркова мама показала повернення до Києва. У короткому ролику Маша Єфросиніна разом із сином Сашком щасливо посміхаються, їдучи потягом додому. На відео зірка постала без макіяжу.

Додому, воно завжди – радість!,

– написала ведуча.

На кадрах Єфросиніна також показала "бойовий чай" у поїзді "Укрзалізниці".

Згодом зірка розповіла, що не встигла повернутися додому, як почалися проблеми. Зокрема, у Києві на той час була тривога. Крім того, Марія після безсонної ночі в потязі переплутала ліки і випила снодійне замість вітамінів.



Маша Єфросиніна повернулася в Київ / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що син Єфросиніної з її мамою жив кілька місяців у Варшаві, тепер зірка періодично забирає його додому. До цього Маша привозила дітей до Києва на початку липня. Тоді вона показувала фото з 8-річним Сашком та 19-річної Наною.

Водночас чоловік ведучої Тимур Хромаєв вже більше року воює на фронті. Єфросиніна зізнається, що зараз переживає складний період, оскільки щодня хвилюється через життя коханого.