Поставив мене перед фактом, – Маша Єфросиніна шокувала зізнанням про чоловіка-добровольця

У березні Маша Єфросиніна виїхала за кордон з дітьми, а її чоловік залишився в України. У Києві Тимур пішов у добровольчий загін, але, як з'ясувалося, зізнався в цьому дружині лише через кілька тижнів.

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв давно вступив до добровольчого загону. Вона вже розповідала про це й навіть бачилася з ним у Польщі, коли він приїжджав по гуманітарний вантаж, але про те, що коханий не порадився з нею, йдучи на службу, зізналася вперше.

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Маша Єфросиніна про чоловіка-добровольця

Тимур мені повідомив, що він, виявляється, вже кілька тижнів, як у добровольчому загоні. Він мені не казав, він мене поставив перед фактом. Я розуміла, що я його не вмовлю, нічого не змінити,

– розповіла Маша Єфросиніна.

"Він зробив свій вибір. На жаль, він зробив його без мене. Але він знав, напевно, мою реакцію, тому вважав за краще нічого мені не казати… Я пишаюся ним, звичайно, але це прийшло до мене пізніше, коли я задушила страх", – додала вона.

За словами зірки, у добровольчому загоні Тимур оформлений як куратор великих медичних гуманітарних вантажів, тож зараз "весь на військовому".

"Ми ніби з різних світів. Він у своїй капсулі, я у своїй… Мій Тимур одягнув на себе якусь бульбашку, постійно сидів у новинах, думав. Він наче завмер. Фактично, коли він нас виштовхнув із країни, він якраз і приймав низку своїх важливих чоловічих рішень", – наголосила ведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром / Фото з інстаграму ведучої

Цікаво, що ані сама Маша Єфросиніна, ані її чоловік не хоче, щоб вона поверталася в Україну з дітьми.

Він весь час каже мені, що йому спокійніше, коли ми тут. Йому спокійніше, коли ми в безпеці. Він може робити те, що вважає належним робити,

– пояснила телеведуча.