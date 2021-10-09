Маша Єфросиніна розповіла, як відшила дівчину, що просила номер її чоловіка

У новому випуску шоу з Олею Поляковою Маша Єфросиніна пригадала непростий рік подружнього життя, коли вони з Тимуром ледь не розлучилися. Тоді чоловік був ласою здобиччю для жінок. У ведучої навіть просили номер його телефону.

Ні для кого не секрет, що вісім років тому Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв були на межі розлучення. Їхній розрив обговорювала вся країна. Тоді до бізнесмена залицялись безліч жінок. Одна з них хотіла "підкотити" до нього через ведучу.

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Єфросиніна пригадала, що в одному з київських закладів до неї підійшла дівчина зі словами: "Ой, ви знаєте, я вас так люблю! Я уявляю, якщо ви розлучилися з чоловіком, то це ви точно розлучилися! Дайте його телефончик!".

Безумовно, така зухвалість фанатки розгнівила зірку. Вона не стрималась і привселюдно обматюкала її.

Я її послала. Ми розлучені, у нас у кожного своє життя, але підходить ця дівчина, просить його номер, і я готова її розірвати

– пригадала Маша Єфросиніна.

Після цього інциденту ведуча вперше і востаннє нишпорила в телефоні Тимура. Вона хотіла переконатися, що чоловік не крутить романи під час їхньої паузи. До соцмереж коханого Єфросиніна дібралась, коли той прийшов до доньки (на той час подружжя жило порізно).

"Йому писали всі жінки світу. Звичайно, він був прекрасною здобиччю – багатий, красивий. Він чудово сухо відповідав "так", "ні", "не знаю", – розповіла знаменитість.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром / Фото з інстаграму ведучої