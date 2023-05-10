"Блюванула прямо на сцені": Маша Єфросиніна пригадала, як вагітною вела корпоратив з Горбуновим

У Маші Єфросиніної двоє дітей, і в новому випуску ютуб-шоу "Дорослі дівчата" вона розповіла про вагітності. Як з'ясувалося, коли ведуча носила під серцем доньку Нану, її так мучив токсикоз, що вона всюди блювала.

У той період, майже 20 років тому, телевізійна кар'єра Маші Єфросиніної тільки починалася – вона вела ранкову програму "Підйом" з Юрієм Горбуновим. Тож саме він був свідком першої важкої вагітності зірки.

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Маша Єфросиніна пригадала важку вагітність з токсикозом

У мене був тупо дикий токсикоз. Я тоді вела ранкове шоу і блювала просто в перервах на рекламу. Я вилітала: за 30 секунд треба було проблюватися і ще за 30 секунд треба було повернутися. І мені завжди здавалося, що від мене тхне чимось,

– поділилася Маша Єфросиніна.

Однак, був випадок, коли вона не стрималася, і це сталося на очах у публіки.

"Одного разу ми з Юрою вели корпоратив у великій компанії, і я блюванула прямо на сцені. Я випила яблучний сік і як у кіно – бе. Мені так було соромно. Я нікому не говорила, що вагітна, і вони думали, що я набухалася", – розповіла ведуча.

Однак, за словами Маші Єфросиніної, перша вагітність її оздоровила – після народження Нани вона мала найкращий вигляд у житті.

"Я схудла на 17 кілограмів, вся моя зайва вага пішла. Весь мій гормональний фон налаштувався повністю як годинничок. Я була красива, у мене заколосилося волосся, ні волосинки не випало, жодної розтяжки. Мабуть, це найбільше, коли я собі подобалася", – з ностальгією поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розповіла про вагітність: дивіться відео онлайн (на 11:46)