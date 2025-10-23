Водночас розкрила деякі подробиці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Як зазначила Маша Єфросиніна, Тимур попросив багато чого не говорити про нього задля їхньої безпеки.

Те, чим він займається, є певним об'єктом для нашого ворога. Я ним пишаюся. Колись я зможу все розповісти, вийти й кричати на балкон, що я заміжня за чоловіком, який насправді робить дуже багато для захисту нашого повітря,

– зазначила телеведуча.

Вона додала, що тепер частіше бачиться з чоловіком. Щонайменше вони зустрічаються раз на місяць.

Через те, що його позиції зростають, в його командуванні вже збільшується кількість людей, напрямків і регіонів, в яких вони працюють зі своїми штабами, то він все більше приїздить сюди (у Київ – 24 Канал) на звітування, збори штабу,

– поділилася Марія і наголосила, що 2025 рік став для їхньої родини "набагато легшим".

Напередодні в "Сніданку з 1+1" телеведуча розповідала, що також іноді навідується до чоловіка на службу.

Що відомо про військову службу чоловіка Маші Єфросиніної?