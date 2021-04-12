Маша Єфросиніна провела вихідні на дачі з сім'єю: як зірка виглядає в повсякденному житті

Українська телеведуча Маша Єфросиніна провела вихідні разом із сином та чоловіком на дачі. Знаменитість оприлюднила декілька фото звідти, на яких показала, як виглядає у повсякденному житті.

Маша Єфросиніна у теплі весняні вихідні відправилася за місто. Разом із сином, чоловіком та собакою вона насолодилася сонячною погодою та оприлюднила декілька атмосферних кадрів.

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Єфросиніна разом із сином та собакою сиділа на ґанку будинку. Маша позувала на камеру в чорних штанах, чорно-червоній сорочці в клітинку, чорній куртці та кепці. Волосся зібрала у хвіст, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду.

Оскільки на вулиці було досить сонячно, то ведуча доповнила повсякденний домашній look сонцезахисними окулярами зі світлими лінзами.

Олександр позував поруч із зірковою матусею та мило усміхався. Він неабияк радий, що побув з батьками та сповна насолодився цим часом.



Маша Єфросиніна з сином на дачі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна з сином на дачі / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

У коментарях прихильники ведучої залишають багато приємних слів на адресу її сім'ї.