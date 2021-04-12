Украинская телеведущая Маша Ефросинина провела выходные вместе с сыном и мужем на даче. Знаменитость опубликовала несколько фото оттуда, на которых показала, как выглядит в повседневной жизни.

Маша Ефросинина в теплые весенние выходные отправилась за город. Вместе с сыном, мужем и собакой она насладилась солнечной погодой и обнародовала несколько атмосферных кадров.

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Ефросинина вместе с сыном и собакой сидела на крыльце дома. Маша позировала на камеру в черных брюках, черно-красной рубашке в клеточку, черной куртке и кепке. Волосы собрала в хвост, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту.

Поскольку на улице было довольно солнечно, то ведущая дополнила повседневный домашний look солнцезащитными очками со светлыми линзами.

Александр позировал рядом со звездной мамой и мило улыбался. Он сильно рад, что побыл с родителями и в полной мере насладился этим временем.



Маша Ефросинина с сыном на даче / Фото из инстаграма Маши Ефросининой



Маша Ефросинина с сыном на даче / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

В комментариях поклонники ведущей оставляют много приятных слов в адрес ее семьи.