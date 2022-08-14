Маша Єфросиніна повернулась в Україну: скільки часу зірка була в еміграції

Українська телеведуча Маша Єфросиніна з кінця березня не була в Україні, і лише зараз, за кілька тижнів до півріччя війни, вона повернулась додому. Ймовірно, її візит відбувся без дітей, які залишились у Європі.

Маша Єфросиніна після повномасштабного вторгнення була певний час у Києві, згодом виїхала до Львова, а наприкінці березня відправилась з дітьми у Європу. В той час у столиці залишався її чоловік Тимур Хромаєв, який пішов у територіальну оборону міста.

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За понад 4 місяці еміграції Маша Єфросиніна була ведучою багатьох благодійних заходів, подорожувала країнами з культурною місією та продовжила вести свій ютуб. Аби дітям було безпечніше, вона з 18-річною донькою Наною та 7-річним сином Сашком проживала у Німеччині. За весь час Маші вдалось лише раз побачитись зі своїм чоловіком – він приїжджав у Варшаву по гуманітарний вантаж, де його зустріла ведуча. Так вони змогли кілька годин провести разом.

Зараз вона в Україні – кордон жінка перетнула 13 серпня, де її з обіймами зустріли українські прикордонники.



Єфросиніна повернулась в Україну / Фото з інстаграм-сторіс Маші

Зараз жінка вже у Києві, де чоловік її почастував домашніми українськими сирниками.

Шановні домашні, українські сирники, знали б ви, скільки мені снилися… Вдома,

– емоційно написала Маша, сидячи у своїй затишній кухні.

Чому Єфросиніна не поверталась в Україну

Раніше ведуча неодноразово розповідала, що боїться їхати в Україну через заборону чоловіка.

"Він сказав: "Ти повинна залишатися там, бо я почав бачити, що розгладилося твоє обличчя, що твої очі нарешті позбулися страху, паніки, того жаху за все, що відбувається, що я бачив, поки ми були на Заході України", – казала Маша Єфросиніна про слова Тимура. Також Маша просила загалом усіх українок не повертатися додому до перемоги, адже вважала, що тоді вони приїдуть з іншою енергією.

Проте наприкінці літа Єфросиніна казала, що не хоче зараз повертатись додому, бо боїться за безпеку дітей, а також знає, що в стані страху вона стає неефективною.

Як надовго приїхала Маша в Україну і через які справи – невідомо.