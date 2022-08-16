Маша Єфросиніна приїхала в табір до жінок з окупованих територій: теплі відео з Карпат

Днями Маша Єфросиніна повернулася в Україну з Німеччини, де жила з дітьми. Дорогою до Києва вона заїхала в Карпати, аби поспілкуватися з учасницями свого проєкту "Незламна мама" – жінками з окупованих територій і гарячих точок.

У червні благодійний фонд Маші Єфросиніної, яка повернулася в Україну, запустив програму реабілітації жінок та дітей, що постраждали від війни – "Незламна мама". Це тритижнева реабілітація в Карпатах, яка допомагає впоратися з психологічними та фізичними травмами.

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Маша Єфросиніна зустрілася з жінками з окупованих територій

"Перед тим, як їхати в Київ, я завітала до декількох локацій на заході України, де розташована частина наших реабілітаційних таборів "Незламна мама", щоб поспілкуватися (Боже, сама не вірю) вже з сьомою та восьмою змінами жінок та дітей з найбільш уражених війною територій", – поділилася Маша Єфросиніна.

Вона влаштувала їм сюрприз і прийшла без попередження. З одними телезірка виготовляла свічки з медового воску, а з іншими – плела маскувальні сітки. Однак головна мета її приїзду – довести жінкам, що варто довіряти свій біль спеціалістам і повертатися до життя, адже лише так можна відродитися ментально.

Ми робили свічки з медового воску та говорили про те, як важливо зараз робити щось для себе. Знаходити сили присвячувати час своєму відновленню. У другому таборі ми плели сітки, обіцяли одна одній вчитися приймати допомогу просто так, тому що ми – українки, ми єдині,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Ведуча зізналася, що в її реабілітаційному таборі жінки й діти з найгарячіших точок України – з Луганська, Слов'янська, Харкова, Бахмута, Ізюму, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Рубіжного, Донецької області, Чернігова. Майже усі вони – дружини військових, їхні чоловіки зараз на фронті.