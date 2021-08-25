Маша Єфросиніна привітала сина з днем народження: нові фото та неординарний подарунок

У середу, 25 серпня, сину Маші Єфросиніної виповнюється 7 років. Молодшого нащадка популярна ведуча привітала публічно. Вона зворушила мережу чуттєвим побажанням і фото з архівів, які показала вперше.

На відміну від старшої доньки Маші Єфросиніної Нани, Олександр не уникає камер і радо постає на публіці з зірковою мамою. Їхні спільні світлини часто з'являються у профілі ведучої, однак у день народження вона присвятила сину особливий допис.

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Знаменитість опублікувала нове фото, на якому задумливий Олександр позував сам. Цей кадр якнайкраще демонструє внутрішній світ хлопчика, адже за словами Єфросиніної, він чуйний і добрий.

Хлопчик наш любий, ти найкращий! Нехай чуйність, тонкість і неосяжна доброта будуть дороговказними зірками твого життя, а не випробуванням! З днем народження, мій Олександре,

– написала Маша Єфросиніна.

Ведуча додала, що 7-річний Олександр – "найніжніший і найуважніший син", "вірний брат і друг", "найкращий партнер по танцях" і позитивний хлопчик, який "помічає радість у дрібницях".

Як Маша Єфросиніна святкує день народження сина

У день народження сина Маша Єфросиніна відклала роботу й проводить час з ним. Усією сім'єю вони відправились на ферму під Києвом, адже Олександр, який раніше мріяв одягнути поліцейську форму, хоче стати фермером.

"Поліцейський наш попросив подарувати йому на день народження справжніх курку та півня. Сказав, що продовжує бути поліцейським, але готовий розширити свої обов'язки в цьому житті й стати фермером-поліцейським. Ми перебуваємо на величезній фермі – мацаємо, так би мовити, наше покликання", – розповіла Єфросиніна в інстаграм-сторіс.

Нові фото Маші Єфросиніної з сином

Син Маші Єфросиніної Олександр / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна з сином і племінниками / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна з сином у Туреччині / Фото з інстаграму ведучої

Син Маші Єфросиніної з песиком / Фото з інстаграму ведучої

Як сина Маші Єфросиніної вітають її зіркові друзі: