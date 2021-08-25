Маша Полякова часто знімає ролики для тіктока, тому й цю ситуацію не могла не згадати в соціальній мережі. З допомогою відео вона розповіла шанувальникам про інцидент.

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"Оголена" Маша Полякова на водному скутері

Старша донька Полякової теплого сонячного дня захотіла покататися на водному скутері. Дівчина постійно в русі, тому й останні дні літа проводить активно. Оскільки Маша любить шалені вчинки, то вирішила їздити по водоймі, одягнувши лише жилет. Та не обійшлося без пригод. Несподівано її транспортний засіб зламався на воді. Ймовірно, це сталося на Дніпрі.

Вгадайте, хто поїхав оголеною кататися на скутері, який зламався на воді,

– підписала відео Маша.

Маша Полякова на водному скутері: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Користувачі тіктоку в коментарях зазначають, що Полякова обманює, адже з-під жилета видніється купальник. Схоже, що дівчина все-таки купалася не оголеною. Також підписники Маші підозрюють, що вона просто розігрує те, що скутер зламався.

"Купальник видно, зай";

"Окей, сьогодні ми навчимося користуватися ключем, який висить на руці";

"Скористайся ключем, бо він на руці висить";

"Вгадайте, хто заглушив мотор".

Коментарі під відео Маші Полякової / Скриншот з тіктока дівчини