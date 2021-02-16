Мій ангел: Маша Єфросиніна зворушливо привітала доньку з 17-річчям

Старша донька телезірки Маші Єфросиніної Нана уникає камер і журналістів. Ведуча вкрай рідко говорить про дівчинку публічно та нечасто показує фото з нею. Однак з нагоди 17-річчя красуні звернулась до іменинниці в мережі.

Зараз донька Маші Єфросиніної навчається в коледжі в Канаді, тому зіркова матуся не має змоги пригорнути дівчинку та привітати її з днем народження наживо. Проникливі слова вона розмістила у профілі з 1,4-мільйонною аудиторією прихильників, чим розчулила не лише іменинницю, а й користувачів.

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Маша Єфросиніна привітала доньку з 17-річчям

Моя Нана, ти найнезвичніша дівчинка на світі! З Днем Народження, мій ангел,

– чуттєво написала зіркова матуся.

Зворушливий допис вона доповнила милими фото з Наною, зробленими в заміському будинку навесні минулого року. На них мама і донька позують в подібних ніжних сукнях: Маша Єфросиніна – в білій з квітковим принтом, а Нана – в темно-зеленій. Довершили family look лаконічні золоті ланцюжки на шию.

Ці світлини сповнені гармонією та любов'ю, однак навіть з фото видно, що донька ведучої стримала і не така емоційна, як її знаменита мама. Мабуть, за характером Нана схожа на батька-бізнесмена Тимура Хромаєва. Додамо, що не з'являтися в соціальних мережах Маші Єфросиніної – це вибір самої дівчинки.

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