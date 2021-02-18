Маша Єфросиніна позувала в топі з оголеними плечима: відео у звабливому образі

Для студійної зйомки ведуча Маша Єфросиніна підібрала звабливий образ. Вона з'явилась у кадрі в чорному топі з оголеними плечима і з золотистим орнаментом. Ефектний look ведуча довершила макіяжем з червоною помадою.

Минуло вже кілька років, як Маша Єфросиніна відмовилася від телекар'єри та розвиває власний проєкт на ютубі. Однак любов до камер у ведучої залишилася. Вона показала прихильникам, як працює під прицілом фотографа та захопила мережу розкішним образом.

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Звабливий образ Маші Єфросиніної

Для зйомки зірка підібрала вбрання від українського бренду Boy, який відомий вишивкою з етнічними візерунками. Так, вона позувала в чорному топі з оголеними плечима та об'ємними рукавами, розшитими золотистим орнаментом. Топ ідеально підкреслив струнку фігуру ведучої, акцентуючи на тендітній талії.

Маша Єфросиніна вразила не лише спокусливим look, а й ефектним макіяжем. Вона нафарбувала губи насиченою червоною помадою, підвела очі та підібрала ніжні тіні карамельного кольору. Волосся знаменитість зібрала в тугий високий пучок, залишивши пасма попереду. Вона працювала на камеру під хіт Love Tonight гурту Shouse, підспівувала та щиро насолоджувалась процесом.

Образи Маші Єфросиніної