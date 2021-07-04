Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна проводить відпустку в 5-зірковому готелі в Туреччині. Разом з нею полетіли 6-річний син Олександр, кума Ольга та зіркова подруга Лєра Бородіна.
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Фото Маші Єфросиніної з відпочинку
Знаменитість опублікувала нове фото на особистій сторінці. Перед камерою вона позувала разом з сином. Зіркова матуся з нащадком були одягнені у схожі вбрання – Олександр обрав оранжеві шорти з принтом і білу кепку, а Маша Єфросиніна – бікіні такого самого кольору.
Телеведуча похизувалась перед камерою розкішним тілом, адже купальник вдало підкреслював струнку фігуру та вигини. Спокусливий образ доповнювали стильні сонцезахисні окуляри з круглою оправою та золотистим ланцюжком. Пишне волосся зірка зачесала назад.
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Реакція мережі
Нове фото Маші Єфросиніної з сином набрало понад 40 тисяч вподобань та безліч коментарів. Підписники буквально засипали зірку компліментами:
- "Машо, ви прекрасна. І чоловік збоку також";
- "Машо, маєте приголомшливий вигляд. Розумна, красива, талановита, харизматична";
- "Які кольори";
- "Дуже красиве фото";
- "Класний купальник";
- "Маріє, ви дуже красива жінка. Просто неперевершена красуня".