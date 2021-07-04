Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина проводит отпуск в 5-звездочном отеле в Турции. Вместе с ней полетели 6-летний сын Александр, кума Ольга и звездная подруга Лера Бородина.
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Фото Маши Ефросининой с отдыха
Знаменитость опубликовала новое фото на личной странице. Перед камерой она позировала вместе с сыном. Звездная мама с отпрыском были одеты в похожие наряды – Александр выбрал оранжевые шорты с принтом и белую кепку, а Маша Ефросинина – бикини такого же цвета.
Телеведущая похвасталась перед камерой роскошным телом, ведь купальник удачно подчеркивал стройную фигуру и изгибы. Соблазнительный образ дополняли стильные солнцезащитные очки с круглой оправой и золотистой цепочкой. Пышные волосы звезда зачесала назад.
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Реакция сети
Новое фото Маши Ефросининой с сыном набрало более 40 тысяч предпочтений и множество комментариев. Подписчики буквально засыпали звезду комплиментами:
- "Маша, Вы прекрасна. И мужчина сбоку также";
- "Маша, у тебя потрясающий вид. Умная, красивая, талантливая, харизматичная";
- "Какие цвета";
- "Очень красивое фото";
- "Классный купальник";
- "Мария, вы очень красивая женщина. Просто непревзойденная красавица".