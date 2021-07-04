Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина проводит отпуск в 5-звездочном отеле в Турции. Вместе с ней полетели 6-летний сын Александр, кума Ольга и звездная подруга Лера Бородина.

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Фото Маши Ефросининой с отдыха

Знаменитость опубликовала новое фото на личной странице. Перед камерой она позировала вместе с сыном. Звездная мама с отпрыском были одеты в похожие наряды – Александр выбрал оранжевые шорты с принтом и белую кепку, а Маша Ефросинина – бикини такого же цвета.

Телеведущая похвасталась перед камерой роскошным телом, ведь купальник удачно подчеркивал стройную фигуру и изгибы. Соблазнительный образ дополняли стильные солнцезащитные очки с круглой оправой и золотистой цепочкой. Пышные волосы звезда зачесала назад.

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Реакция сети

Новое фото Маши Ефросининой с сыном набрало более 40 тысяч предпочтений и множество комментариев. Подписчики буквально засыпали звезду комплиментами: