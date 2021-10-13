Маша Єфросиніна поєднала костюм з блискучим гольфом: фото виходу

Як громадська активістка Маша Єфросиніна відвідала міжнародний економічний форум у Києві. На публічному заході вона показала сміливе поєднання – пудровий костюм і блискучий гольф.

Якщо в буденному житті Маша Єфросиніна може гуляти столицею у спортивках та об'ємному худі, то до публічних виходів і появ у кадрі готується дуже ретельно. Новий захід не став винятком. Зірка обрала вбрання від бренду Maison D`AngelAnn, який полюбляють Бейонсе та Періс Гілтон.

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Ведуча зробила ставку на пудровий костюм з класичним двобортним жакетом з накладними кишенями та стильним штанами прямого крою. Вартість такого ансамблю на офіційному сайті становить 650 доларів – 17 тисяч гривень.

Під костюм Маша Єфросиніна підібрала блискучий гольф кольору металік. Це сміливе поєднання кольорів і текстур. Однак, судячи з 11 тисяч лайків, фешн-експеримент ведучій вдався.

Маша Єфросиніна у костюмі на блискучий гольф / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна у костюмі на блискучий гольф / Фото з інстаграму ведучої

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