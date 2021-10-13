Если в повседневной жизни Маша Ефросинина может гулять по столице в спортивках и объемном худи, то к публичным выходам и появлениям в кадре готовится очень тщательно. Новая меоприятие не стало исключением. Звезда выбрала наряд от бренда Maison D`AngelAnn, который любят Бейонсе и Пэрис Хилтон.

Не пропустите Маша Ефросинина очаровала ярким образом на "Танцах со звездами" фото в желтом платье

Ведущая сделала ставку на пудровый костюм с классическим двубортным жакетом с накладными карманами и стильным брюками прямого кроя. Стоимость такого ансамбля на официальном сайте составляет 650 долларов – 17 тысяч гривен.

Под костюм Маша Ефросинина подобрала блестящий гольф цвета металлик. Это смелое сочетание цветов и текстур. Однако, судя по 11 тысячам лайков, фэшн-эксперимент ведущей удался.



Маша Ефросинина в костюме на блестящий гольф / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина в костюме на блестящий гольф / Фото из инстаграма ведущей

Предыдущие образы Маши Ефросининой