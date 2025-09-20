Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.
Не пропустіть Росія запустила "власне" Євробачення під час війни: що відомо про Інтербачення-2025
Так, Маша показала, як лежить у лікарняній палаті під крапельницею, коли візажистка робила їй макіяж.
Ми з моїм організмом продовжуємо квест – "він мене чи я його",
– написала телеведуча.
Водночас не розсекретила, що саме з нею сталося.
Маша Єфросиніна потрапила до лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Вже за кілька годин Єфросиніна поділилася новими кадрами – цього разу з Київського культурного кластера "Краків". Там вона брала участь у розважальному шоу "Дуже серйозна розмова" від ютуб-проєкту Жаба Гадюка.
З огляду на опубліковані інстаграм-сторіс, ймовірно, що самопочуття Марії покращилося.
Маша Єфросиніна на зйомках шоу "Дуже серйозна розмова" / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зауважимо, що Єфросиніна – не єдина з українських зірок, які напередодні загриміли до лікарні.
Хто ще зі знаменитостей був у лікарні нещодавно?
- Про це в інстаграмі розповідав MELOVIN. У співака виявили генералізований тривожний розлад, тож його чекає тривале лікування.
- До того ж у лікарні лежала фотографиня Соня Плакидюк, якій зробили складну операцію на хребті внаслідок прориву фіброзного кільця з виходом пульпозного ядра. На щастя, хірургічне втручання пройшло успішно, тож фотографка незабаром вже зможе повернутися до роботи.