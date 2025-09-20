Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

Так, Маша показала, як лежить у лікарняній палаті під крапельницею, коли візажистка робила їй макіяж.

Ми з моїм організмом продовжуємо квест – "він мене чи я його",

– написала телеведуча.

Водночас не розсекретила, що саме з нею сталося.

Маша Єфросиніна потрапила до лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вже за кілька годин Єфросиніна поділилася новими кадрами – цього разу з Київського культурного кластера "Краків". Там вона брала участь у розважальному шоу "Дуже серйозна розмова" від ютуб-проєкту Жаба Гадюка.

З огляду на опубліковані інстаграм-сторіс, ймовірно, що самопочуття Марії покращилося.

Маша Єфросиніна на зйомках шоу "Дуже серйозна розмова" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що Єфросиніна – не єдина з українських зірок, які напередодні загриміли до лікарні.

