Що про цей музичний конкурс відомо, хто братиме участь та інші подробиці Інтербачення-2025 – далі в матеріалі Showbiz 24.

Наказ про проведення Інтербачення-2025 у лютому підписав сам Володимир Путін. Цей документ опубліковано на російському сайті правових актів. Наглядову раду конкурсу очолює політик Сергій Кирієнко, а організаційну – Дмитро Чернишенко. Іронічно, що деякі люди досі вважають: культура може існувати поза політикою, хоча на прикладі цього конкурсу видно, як тісно музика та пропаганда переплітаються.

У Інтербаченні-2025 візьмуть участь виконавці з 23 країн: Куба, Кенія, Бразилія, Індія та інші. Також серед учасників:

білоруська співака та блогерка Настя Кравченко;

китайський артист Ван Сі, більш відомий під псевдонімом Елвіс Ван;

австралійська співачка Vassy, яка представлятиме США;

російський виконавець-пропагандист Ярослав Дронов, псевдонім якого Shaman.

Для довідки! Шаман внесений до переліку осіб, що створюють національну загрозу безпеці України й до того ж отримав заочну підозру від СБУ, про що в лютому цього року повідомили в телеграм-каналі Служби безпеки України.

Інтербачення-2025 відбудуться на Live Arena у Москві, а виступи покажуть у прямому етері пропагандистського російського "Першого каналу".

Переможця обере журі, яке складається з експертів від різних країн. Головний приз – кришталевий кубок і 30 мільйонів рублів (близько 350 тисяч доларів).

Так, Росія, яка веде кровопролитну війну, одночасно намагається створювати "світові шоу", використовуючи їх як інструмент для поширення власної пропаганди.

Для довідки! Інтербачення вперше провели в Чехословаччині у 1965-1968 роках. Його позиціонували як альтернативу Євробаченню та спосіб демонструвати єдність соціалістичних держав. У 1977 році конкурс відновили й проводили в Польщі, але тривало це до 1980 року.

