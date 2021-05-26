Маша Єфросиніна показала яскравий образ у халаті: сміливе фото з Мексики

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна після проблем із закордонним паспортом чоловіка змогла відправитися на відпочинок у Мексику. Вона показала яскравий кадр з відпустки.

Телеведуча вирішила відправитися у відпочинок напередодні свого дня народження. Відпустка ледь не зірвалась через "протермінований" паспорт чоловіка, але все вдалося налагодити. Тож Маша Єфросиніна прокинулась в теплій країні Мексиці саме у день свого 42-річчя.

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Фото Маші Єфросиніної з Мексики

Знаменитість зробила яскраву світлину біля свого місця відпочинку. Схоже, чоловік Тимур добре приготувався до дня народження коханої – позаду неї видно повітряні кульки та квіти.

Маша Єфросиніна позувала перед камерою в обтислому помаранчевому халаті, що підкреслив бездоганну фігуру. Зірка не застібнула вбрання до кінця, а тому продемонструвала й стрункі ноги. Телеведуча розпустила волосся й вклала його хвильками, зав'язавши зверху трендову хустинку рожево-золотистого кольору з принтом.

Сміливий образ доповнювали великі сережки-кільця, ланцюжок з підвіскою на шиї та сонцезахисні окуляри з малиновими скельцями. Оскільки Маша Єфросиніна на відпочинку, вона відмовилась від макіяжу й похизувалась на камеру природною красою.



Маша Єфросиніна в Мексиці / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

У коментарях під новим дописом телеведучу продовжують вітати з днем народження, а також засипають побажаннями й компліментами: