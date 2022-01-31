Маша Єфросиніна показала, як провела вечір з чоловіком: романтичне фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна та її коханий Тимур Хромаєв недільний вечір провели вдома. Оскільки зараз багато людей хворіють, то подружжя вирішило самоізолюватись.

Чимало людей зараз хворіють, тому необхідно дбати про власну безпеку. Маша Єфросиніна обожнює різноманітні заходи та романтичні прогулянки з чоловіком, однак ці вихідні вирішили провести вдома разом із дітьми.

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Нове фото Єфросиніної з чоловіком

Ведуча опублікувала чорно-біле селфі, яке зробила недільного вечора. Вона позувала на камеру в худі власного бренду Mashsh. Волосся зібрала ззаду й одягнула на голову пов'язку, а на обличчя не наносила косметику. Коханий Єфросиніної сидів поруч із нею у футболці. Обоє мило усміхалися та смакували червоним вином.

У дописі Маша зазначила, що вони здорові, але догляд за дітьми ніхто не скасовував, тому займаються всіма домашніми справами.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Маші Єфросиніної:

Вирішили з Тимуром випити, щоб всі нарешті вже були здоровими! А для тих, кого не оминула домашня ізоляція, в сторіз розповіла про 4 детективні серіали.

Так, у коментарях вже бажають одужання. Ні-ні, ми з Тимуром добре почуваємось, але ділимо чергування по догляду за дітьми. Крім ковіду на грипу не скасовуються ж старі звичні дитячі головні болі. І дякую за ваші рекомендації серіалів.