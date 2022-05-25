Маша Єфросиніна показала, як 7-річний син привітав її з 43-річчям: "Заплатив за власні гроші"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна святкує день народження. Вона показала, який подарунок отримала від сина.

Сьогодні, 25 травня, українська телеведуча Маша Єфросиніна святкує 43-річчя. Цей день вона вперше провела без чоловіка.

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Маша Єфросиніна святкує день народження

Ведуча розповіла, що кожен її день народження починається з букета квітів від чоловіка Тимура. Та під час війни її 7-річний син продовжив цю традицію.

Двадцять років мій день народження починається з квітів від чоловіка. Але сьогодні, коли ми в тисячі кілометрах один від одного, наш син не дав цій традиції перерватися,

– поділилась Маша Єфросиніна.

Іменинниця показала, що 43 день народження почався з квітів від сина. Він зайшов до зіркової матусі в кімнату та вручив їй букет.

"Перший букет у день народження. І він від тебе", – розчулилась Маша Єфросиніна. Тоді як хлопчик додав: "Заплатив за свої гроші".



Маша Єфросиніна показала подарунок від сина / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки проводять день народження під час війни

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