Маша Єфросиніна показала неймовірний образ на "Танцях з зірками": фото в сукні з паєтками

20 вересня 2021 , 17:15
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Джерело:

інстаграм Маші Єфросиніної

Розкішна Маша Єфросиніна повернулась на "Танці з зірками". Щоправда, не на паркет. Вона стала ведучою балкону в 3 випуску. Для появи на шоу знаменитість обрала ефектну сукню з паєтками.

П'ятий сезон оновлених "Танців з зірками" вражає помпезністю – постановки, спецефекти, склад журі й ведучих зіркового балкона. Не меншої уваги заслуговують вбрання Іванни Онуфрійчук, Катерини Кухар, а в 3 випуску ще й Маші Єфросиніної, яка поділяла з учасниками хвилювання під час виставлення оцінок. 

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Образ Маші Єфросиніної на "Танцях з зірками" 

Для появи на зірковому балконі ведуча обрала сукню, яка ідеально відповідає стилістиці ювілейного сезону – темно-фіолетового кольору. Це вбрання довжини максі з довгими рукавами й закритим декольте. У ньому Маша Єфросиніна виглядала максимально жіночною та витонченою. 

Усе завдяки приталеному силуету, який підкреслив талію, і паєткам, котрі переливались під світлом софітів. До того ж свій образ ведуча довершила сережками-кільцями з камінням. Тож блиску було хоч відбавляй. 

Волосся Єфросиніна зібрала в низький ошатний хвіст, а чубчик вклала рівно. Вечірній макіяж зі стрілками й темними тінями став фінальною деталлю неймовірного look. 

Маша Єфросиніна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, Маша Єфросиніна теж брала участь у "Танцях з зірками", 2018 року. На паркет вона виходила з харизматичним Максом Леоновим, який здобув перемогу в парі з Сантою Дімопулос. Тоді як з ведучою дійшов лише до 5 ефіру

Варто зазначити, що ведуча голдруму на "Танцях з зірками" Іванна Онуфрійчук також підбирає фантастичні вбрання для прямих ефірів. У 1 випуску вона з'явилась у сукні від Dior з об'ємною вставкою у формі серця на декольте. 

 

Автор: Марина Джура