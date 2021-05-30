Маша Єфросиніна дуже чекала, коли вже відкриють кордони та можна буде відвідати Мексику. І ця мрія здійснилася. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі зірка поширює колоритні кадри.

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Фото Маші Єфросиніної в купальнику

Ведуча нарешті наважилася на світлини в бікіні. Вона зробила декілька ефектних знімків на тлі заходу сонця. Маша позувала на неймовірно красивому пляжі. Вона одягнула чорний суцільний купальник із гарними рукавами. Вбрання закцентувало на пишному бюсті зірки та її довгих ніжках.

Серед аксесуарів пляжний look Єфросиніної доповнили намисто та солом'яний капелюх. Волосся ведуча вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику.

"Спокійне море під час заходу сонця здатне забрати всі тривоги та дурні думки, Манечко!", – завжди говорив мій тато. І був же правий! Заради таких пляжів варто долати тисячі кілометрів,

– написала Маша під фото.



Маша Єфросиніна в Мексиці в купальнику / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Маша Єфросиніна в Мексиці в купальнику / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної