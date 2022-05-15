Маша Єфросиніна каже "браво" Kalush Orchestra через прохання про "Азовсталь"

У фіналі Євробачення-2022 лідер Kalush Orchestra наважився на безпрецедентну заяву – заклик врятувати захисників Маріуполя з "Азовсталі". Маша Єфросиніна каже, що якби через ці слова нас дискваліфікували, це не мало б жодного значення.

Маша Єфросиніна впевнена, що на 80-й день героїчної боротьби України сталі закони світу не діють, адже "одна країна стримує варварську війну, яка ведеться поза всіма правилами". Тож, на думку телезірки, рокери з Kalush Orchestra вчинили на Євробаченні-2022 як справжні патріоти, як кожен українець, який би опинився на їхньому місці.

Про це говорять усі Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Маша Єфросиніна про заяву Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Kalush Orchestra довели, що, коли вбивають твій народ, не має ніякого значення, втратиш ти бали конкурсанта чи будеш дискваліфікований. Має значення лише те, що зробив би кожен Українець сьогодні, – казав би світу правду та закликав до участі у протистоянні геноциду нації! Браво, хлопці,

– переконана Маша Єфросиніна.

Kalush Orchestra зі сцени Євробачення закликав врятувати "Азовсталь": відео

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організатори Євробачення заявили, що дискваліфікації Kalush Orchestra не буде : "Ми розуміємо глибокі почуття у зв'язку зі ситуацією навколо України і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер".

Повний текст публікації Маші Єфросиніної:

Вісімдесят днів Україна доводить всьому світу, що сталі закони світової системи не діють – одна країна стримує варварську війну, яка ведеться поза всіма правилами! Ми перші проходимо через те, що називається усвідомленням справжніх цінностей життя!

Kalush Orchestra довели сьогодні, що, коли вбивають твій народ, не має ніякого значення, втратиш ти бали конкурсанта чи будеш дискваліфікований. Має значення лише те, що зробив би кожен Українець сьогодні, стоячи перед двісті мільйонною аудиторією, – казав би світу правду та закликав до участі у протистоянні геноциду нації! Браво, хлопці.